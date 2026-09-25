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Torino, trovato il cadavere di un uomo fatto a pezzi e nascosto nei sacchi della spazzatura. L’allarme al 112: «Venite, mio figlio ha fatto qualcosa di brutto»

25 Settembre 2026 - 14:09 Marco Fedeli
Omicidio a Torino, un uomo è stato fatto a pezzi e nascosto nei sacchi della spazzatura
Omicidio a Torino, un uomo è stato fatto a pezzi e nascosto nei sacchi della spazzatura
La vittima, non ancora identificata, sarebbe stata massacrata con un bastone e accoltellata. Si indaga per omicidio
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Un cadavere fatto a pezzi e nascosto in alcuni sacchi dell’immondizia è stato ritrovato dagli agenti della squadra mobile di Torino nella serata di giovedì 24 settembre. Accanto, in un secchio, c’erano dei coltelli. Stando alle prime indagini , il corpo, trovato nel quartiere di  Madonna di Campagna, a nordovest del centro di Torino, sarebbe stato massacrato con un bastone e accoltellato. Inoltre alcuni ragazzi, trovati all’interno dell’appartamento dove è stato rinvenuto il cadavere senza esservi residenti, sono stati portati in questura per essere ascoltati. Al momento sono state aperte le indagini con l’ipotesi di omicidio. Secondo gli inquirenti, infatti, la morte sarebbe legata alla droga, ma è ancora da chiarire da cosa sia scaturita l’aggressione.

La chiamata della madre di uno dei possibili killer

Gli agenti sono riusciti a individuare l’immobile dopo la chiamata al 112 della madre di uno dei ragazzi che sarebbero coinvolti. La donna sosteneva che il figlio avesse fatto del male a una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre. Il ragazzo avrebbe poi indicato dove si trovava il cadavere. I residenti inoltre confermano che da qualche giorno c’era un odore molto forte nell’edificio. E questo, secondo gli inquirenti, lascia presupporre che la morte risalga ad alcuni giorni fa.

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