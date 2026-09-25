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Sinner salta Pechino: «Il ginocchio non è ancora pronto» – Il video

25 Settembre 2026 - 13:09 Stefania Carboni
Il numero uno al mondo annuncia sui social il forfait per il torneo cinese al via il 30 settembre. Rinvio per il rientro in campo dopo lo stop di luglio: «Sono deluso di non poter difendere il titolo, ma devo recuperare al 100%»
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Nuova battuta d’arresto nel percorso di recupero di Jannik Sinner. Il tennista azzurro, numero uno del ranking mondiale, ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte all’Atp 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, a causa del persistere dei problemi al ginocchio che lo tengono lontano dai campi da gioco dallo scorso 12 luglio.

«Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse»

L’annuncio è arrivato direttamente dal campione altoatesino attraverso un video diffuso sui suoi canali social, nel quale ha rivolto un messaggio in inglese ai suoi sostenitori: «Ciao a tutti, sono Jannik. Voglio mandare un caloroso saluto ai tifosi cinesi. Mi dispiace molto annunciare che quest’anno non potrò giocare a Pechino. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sono ancora pronto per competere. Ma farò tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile».

Sinner, che sul cemento della capitale cinese si era aggiudicato il trofeo nella passata edizione, ha espresso tutto il suo rammarico per l’impossibilità di difendere il titolo conquistato sul campo: «Quello che mi manca di più è naturalmente il torneo, i tifosi e l’atmosfera. Negli anni scorsi sono stato davvero benissimo qui e ho anche vinto il titolo l’anno scorso. Sono molto deluso di non poterlo difendere quest’anno, ma sono felice di poter tornare l’anno prossimo. Auguro a tutti un grande torneo e ci vediamo molto presto di nuovo in campo. Ciao, ciao».

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