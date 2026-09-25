Xi Jinping annuncia: Due panda dalla Cina allo zoo di Atlanta. Trump sorride – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 24 settembre 2026 "Il panda gigante è sempre stato un ambasciatore d'amicizia tra il popolo cinese e quello americano. Qui ho una buona notizia: tra pochi giorni, due panda, Ping Ping e Fu Shuang, arriveranno nella loro nuova casa allo zoo di Atlanta per incontrare il pubblico americano". Così il Presidente cinese Xi Jinping durante il suo discorso alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev