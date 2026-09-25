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Trump dona a Xi Jinping statua dell'aquila americana: Simbolo della nostra amicizia – Il video

25 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 25 settembre 2026 "In questo spirito di amicizia, è per me un onore consegnare al Presidente Xi un dono realizzato da uno straordinario artista americano, uno dei più grandi al mondo, e progettato in collaborazione personale con Melania e con me stesso". Così il Presidente degli Usa Donald Trump durante il suo intervento alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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