Trump: Orgoglioso delle relazioni con Pechino costruiamo mondo migliore – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 settembre 2026 "Vedremo anche reperti che testimoniano la lunga e preziosa relazione di davvero qualcosa di così incredibile, gli scambi culturali tra la Cina e gli Stati Uniti. Proprio come i nostri antenati hanno attraversato l'oceano secoli fa per commerciare, imparare e costruire un mondo migliore, i nostri due Paesi fanno davvero la stessa cosa e ne siamo molto orgogliosi, così come della nostra relazione". Così il Presidente degli Usa Donald Trump durante il suo intervento alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev