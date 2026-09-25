Zelensky porta fiori a neomamma a Odessa: Partorito durante l'allarme aereo – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 24 settembre 2026 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita presso un ospedale ostetrico di Kiev, danneggiato nel corso di un attacco missilistico russo. Durante la visita, il capo dello Stato ha incontrato la famiglia di un neonato nato nel rifugio della struttura durante i bombardamenti della notte precedente. Zelensky ha espresso ringraziamenti al personale sanitario per il servizio svolto durante gli attacchi e alle madri ricoverate, ribadendo l'impegno delle istituzioni per garantire la sicurezza del Paese. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev