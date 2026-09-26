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L'abbraccio tra il Presidente argentino Milei e il Primo Ministro israeliano Netanyahu. Mio amico – Il video

26 Settembre 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente argentino Javier Milei si sono incontrati a New York a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capo di Stato argentino, accompagnato dal ministro dell’Economia Luis Caputo e dal ministro degli Esteri Pablo Quirno, è stato accolto dal premier israeliano. Courtesy: Javier Milei Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

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