L'abbraccio tra il Presidente argentino Milei e il Primo Ministro israeliano Netanyahu. Mio amico – Il video

(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente argentino Javier Milei si sono incontrati a New York a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capo di Stato argentino, accompagnato dal ministro dell’Economia Luis Caputo e dal ministro degli Esteri Pablo Quirno, è stato accolto dal premier israeliano. Courtesy: Javier Milei Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev