Al-Zaidi (Iraq): Noi partner affidabile. Mai stati ai margini, siamo il cuore della storia – Il video
(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 "Vi invitiamo con fiducia a collaborare in modo più aperto con l'Iraq, poiché è un partner autentico in grado di contribuire alla promozione della sicurezza, al rafforzamento della stabilità e all'accelerazione dello sviluppo in tutti i settori". Così il Primo ministro dell'Iraq Ali Falih Al-Zaid durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev