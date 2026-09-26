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Al-Zaidi (Iraq): Noi partner affidabile. Mai stati ai margini, siamo il cuore della storia – Il video

26 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 "Vi invitiamo con fiducia a collaborare in modo più aperto con l'Iraq, poiché è un partner autentico in grado di contribuire alla promozione della sicurezza, al rafforzamento della stabilità e all'accelerazione dello sviluppo in tutti i settori". Così il Primo ministro dell'Iraq Ali Falih Al-Zaid durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

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