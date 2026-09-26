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Albanese (Australia): Lavoriamo con Usa e Cina, nessun Paese deve essere dominato – Il video

26 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 "Lavorare con forza insieme su questioni che contano per noi, per loro e per il mondo. Ascoltare, collaborare, proteggere. Stiamo sviluppando queste nuove partnership pur continuando a lavorare a stretto contatto con il nostro principale alleato, gli Stati Uniti, e con il nostro maggiore partner commerciale, la Cina". Così Anthony Albanese, Primo Ministro dell'Australia, durante il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

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