Albanese (Australia): Lavoriamo con Usa e Cina, nessun Paese deve essere dominato – Il video

(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 "Lavorare con forza insieme su questioni che contano per noi, per loro e per il mondo. Ascoltare, collaborare, proteggere. Stiamo sviluppando queste nuove partnership pur continuando a lavorare a stretto contatto con il nostro principale alleato, gli Stati Uniti, e con il nostro maggiore partner commerciale, la Cina". Così Anthony Albanese, Primo Ministro dell'Australia, durante il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev