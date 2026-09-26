Bayramov (Azerbaigian): Voltiamo pagina inimicizia con Armenia, confermata fine del conflitto – Il video

(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 "I nostri sforzi di normalizzazione hanno prodotto risultati storici al Vertice di pace di Washington lo scorso agosto, dove i leader di Azerbaigian e Armenia hanno firmato una dichiarazione congiunta alla presenza del Presidente degli Stati Uniti d'America Trump. Attraverso questa dichiarazione, entrambe le parti hanno confermato la fine del conflitto e la volontà di tracciare insieme un futuro di pace e prosperità". Così Jeyhun Aziz oglu Bayramov, Ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev