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Edi Rama: Albania concluse Seconda Guerra Mondiale con più ebrei di quanti ne avesse all'inizio – Il video

26 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 "Toni antisemiti sono entrati nel nostro discorso pubblico per la prima volta in assoluto, non dimentichiamolo. L'Albania è l'unico Paese in Europa che ha concluso la Seconda Guerra Mondiale con più ebrei di quanti ne avesse all'inizio". Così il Primo Ministro Albanese Edi Rama durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

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