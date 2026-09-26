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«Questo non è Brad Pitt». Fiorello torna a sorpresa su Rai1, l’annuncio sui social: «Prossimamente» – Il video

26 Settembre 2026 - 12:58 Alba Romano
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Sorride sotto ai baffi e non dice una parola, il comico lascia avvolto dal mistero il suo ritorno sulla Rai, che - apprende Ansa - è previsto dopo la metà di ottobre
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Fiorello torna su Rai1, a quindici anni dal successo straripante dello show Il più grande spettacolo dopo il weekend. Mentre si attendeva l’annuncio della terza edizione del radio varietà La pennicanza, lo showman ha postato a sorpresa su Instagram un video spot in cui scimmiotta Brad Pitt con la sola scritta «Prossimamente» e il logo di Rai1.

«Questo non è Brad Pitt»

«Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione…», così recita una voce fuori campo mentre si vede Fiorello, vestito come l’attore nel noto spot, muto mentre improvvisa una serie di espressioni facciali e gesti. Il suo ritorno – apprende l’Ansa – è previsto dopo la metà di ottobre e coinvolgerà anche Radio2.

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