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Jetten (Paesi Bassi): Giù le mani dalla Cpi, dobbiamo combattere l'impunità – Il video

26 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 "Dopotutto, come si può essere contrari a perseguire i reati più gravi? E credo che possa esserci una sola risposta: dire "giù le mani dalla CPI e da tutte le altre istituzioni che proteggono l'ordinamento giuridico internazionale". Lo ha detto Rob Jetten, Primo ministro dei Paesi Bassi durante il suo discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

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