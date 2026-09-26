Meloni: Obiettivi comuni tra Europa e Golfo. Più difficile colpirci, più costoso dividerci – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2026 “La situazione che stiamo affrontando con lo stretto di Hormuz ancora bloccato e un nuovo fronte di instabilità a Bab el Mandeb rende chiaro che Europa e Golfo hanno più interessi in comune di quanto tradizionalmente si presupponeva. La nostra prosperità dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise. A partire dalla libertà di navigazione, senza pedaggi né restrizioni indiscriminate. È per questo che dobbiamo lavorare insieme ancora più strettamente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione del terzo incontro dell’Europe Gulf Forum. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev