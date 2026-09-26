Messina, donna getta acido contro il suo avvocato: l’uomo finisce in terapia intensiva con gravi ustioni

Il legale ha riportato profonde lesioni sul 20% del corpo ed è stato trasferito d'urgenza al centro Grandi ustioni di Catania. Non è in pericolo di vita

A Messina una donna ha aggredito il proprio avvocato gettandogli addosso dell’acido. Il legale si trova ora ricoverato in terapia intensiva al centro Grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni profonde su circa il 20% del corpo e la prognosi riservata, pur non essendo fortunatamente in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri del comando provinciale di Messina per chiarire l’esatta dinamica dell’agguato e il movente alla base del gesto.

La prima stabilizzazione e il trasferimento a Catania

L’aggressione si è consumata nella serata di ieri, 25 settembre. Subito dopo l’attacco con il liquido caustico, l’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico «Gaetano Martino» di Messina. Lì i medici hanno provveduto alle prime medicazioni e a stabilizzarne i parametri vitali. Tuttavia, considerata l’estensione e la gravità delle lesioni provocate dalla sostanza chimica, si è reso necessario il trasferimento immediato nel reparto specializzato dell’ospedale catanese.

Le condizioni di salute e le indagini in corso

Preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni del Cannizzaro, l’avvocato è stato successivamente sistemato in terapia intensiva, dove resta sotto costante monitoraggio medico. Nel frattempo, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la natura dei rapporti professionali e personali tra la cliente e il legale, oltre a individuare con precisione la tipologia di acido impiegata durante l’aggressione.