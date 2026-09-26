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Sharif (Pakistan): Respinta aggressione India, intervento di Trump ha evitato guerra nucleare – Il video

26 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 "Signor Presidente, un anno fa il Pakistan ha affrontato un'aggressione esterna da parte dell'India sotto un falso pretesto. Il Pakistan ha esercitato il suo inerente diritto all'autodifesa ai sensi dell'Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Le nostre coraggiose e valorose forze armate, sotto la guida coraggiosa del Maresciallo di Campo Syed Asim Munir, hanno risposto con precisione e professionalità. Hanno messo a tacere il nemico, respinto il suo attacco e gli hanno insegnato una lezione che non dimenticherà mai". Così il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

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