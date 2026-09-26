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Tajani: Altre compagnie seguano esempio di Eni sul tetto ai prezzi dei carburanti – Il video

26 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2026 "Ma assolutamente sì, ha vinto la linea che io avevo suggerito: non tasse, ma coinvolgimento. E mi pare che la scelta dell'Eni di mettere un tetto al prezzo dell'energia sia la scelta più giusta e dimostra che con il dialogo, con il coinvolgimento, si ottiene molto di più che con una visione dirigista e statalista. E di questo sono molto soddisfatto perché ha vinto la linea di Forza Italia". Così il Ministro per gli Affari Esteri Antonio Tajani a margine del Villaggio della Legalità a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

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