Trump: Cambiamo nome all'IA, d'ora in poi sarà 'Super Intelligenza' – Il video
(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2026 "Gli Stati Uniti rifiutano inoltre totalmente qualsiasi tentativo di costruire uno schema globalista per controllare l'intelligenza artificiale di cui si parla tanto ora, che d'ora in poi sarà ufficialmente chiamata "super intelligenza". Cambiamo nome poiché l'uso della parola "artificiale" fa sembrare l'intelligenza finta, mentre in realtà è straordinaria, anche se dobbiamo stare attenti". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev