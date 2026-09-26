Trump mostra a Xi Jinping la loro foto insieme: Abbiamo grande rispetto per Lei – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 26 settembre 2026 Un breve filmato diffuso sui social mostra Donald Trump insieme al presidente cinese Xi Jinping mentre gli illustra alcune fotografie incorniciate appese lungo una parete. Tra gli scatti mostrati figura anche un'immagine di una loro stretta di mano. Nel corso dello scambio, Trump esprime stima nei confronti del leader di Pechino, sottolineando di nutrire "grande rispetto" per lui. Not for sale. Courtesy: Margo Martin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev