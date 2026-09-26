Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Xi propone brindisi cena di Stato con Trump: Un nuovo capitolo dell'amicizia tra i nostri popoli – Il video

26 Settembre 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 26 settembre 2026 "Come un fiume che non smette mai di scorrere, la storia non si ferma mai. L'amicizia tra i due popoli è una causa nobile che racchiude grandi promesse. Uniamo le forze e andiamo avanti fianco a fianco. Insieme, coltiviamo i bellissimi fiori dell'amicizia tra Cina e Stati Uniti. Insieme, scriviamo un nuovo capitolo delle nostre relazioni di amicizia". Così il Presidente cinese Xi Jinping durante il suo discorso alla cena di stato alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggi primarie, Elly Schlein avanti su Conte

2.

Renzi, la Leopolda e la sfida al centro. Da De Luca a Bonaccini e Calabresi, chi ci sarà a Firenze. L’annuncio sulla Sicilia

3.

Malpensa ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Sala diserta: «Lottato contro questa scelta, dovevo esserci con un finto sorriso?»

4.

Vannacci e le urla al comizio: «Cornuto sei tu!». Perché ha litigato col sindaco Cannizzaro in Calabria – Il video

5.

Vespa cade prima dell’intervista con Meloni: braccio fasciato e occhio gonfio. «Rovinosa caduta, ma sono voluto andare avanti» – Il video