Xi propone brindisi cena di Stato con Trump: Un nuovo capitolo dell'amicizia tra i nostri popoli – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 26 settembre 2026 "Come un fiume che non smette mai di scorrere, la storia non si ferma mai. L'amicizia tra i due popoli è una causa nobile che racchiude grandi promesse. Uniamo le forze e andiamo avanti fianco a fianco. Insieme, coltiviamo i bellissimi fiori dell'amicizia tra Cina e Stati Uniti. Insieme, scriviamo un nuovo capitolo delle nostre relazioni di amicizia". Così il Presidente cinese Xi Jinping durante il suo discorso alla cena di stato alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev