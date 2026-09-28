Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Attaf (Algeria): Sistema internazionale ha perso credibilità, ripristinare la fiducia – Il video

28 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) New York, 28 settembre 2026 "Per questo motivo, il tema che è stato scelto dal presidente della nostra Assemblea Generale per questa sessione, vale a dire "Ripristinare la fiducia e gestire la trasformazione: Nazioni Unite che portino risultati per tutti", questo tema non solo riflette le sfide del nostro tempo, ma ci pone anche di fronte a una domanda fondamentale". Lo ha detto Ahmed Attaf, Ministro per gli Affari Esteri dell'Algeria durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Berlusconi, ultimo ritrovo di familiari e amici a Villa Certosa (ormai venduta): da Fascina a Galliani, ecco chi festeggerà i 90 anni del Cav

2.

Matilde Siracusano non fa sconti a Vannacci: «Mi ha spogliata con l’AI, lo denuncio. Un’alleanza con lui? Sarebbe un problema serio»

3.

Tajani si intesta il price cap di Eni: «È una vittoria di Forza Italia». Ma Salvini rilancia: «Ora tocca alle banche pagare»

4.

Calenda bloccato in Sicilia: «Trascurata come un Paese del terzo mondo»

5.

Scontro nella Lega, Romeo attacca Salvini: «Il congresso straordinario è un trappolone, caro Matteo te lo fai da solo»