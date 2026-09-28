Attaf (Algeria): Sistema internazionale ha perso credibilità, ripristinare la fiducia – Il video

(Agenzia Vista) New York, 28 settembre 2026 "Per questo motivo, il tema che è stato scelto dal presidente della nostra Assemblea Generale per questa sessione, vale a dire "Ripristinare la fiducia e gestire la trasformazione: Nazioni Unite che portino risultati per tutti", questo tema non solo riflette le sfide del nostro tempo, ma ci pone anche di fronte a una domanda fondamentale". Lo ha detto Ahmed Attaf, Ministro per gli Affari Esteri dell'Algeria durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev