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Gualtieri su nuovo stadio della Roma: Si va avanti, cantieri al via a inizio 2027 – Il video

28 Settembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2026 "Adesso, dopo il via libera di oggi, partirà subito la gara e in parallelo ci sarà la verifica del progetto e la redazione del progetto esecutivo. E poi finalmente, all'inizio del 2027, partirà il cantiere. Andiamo avanti per il nuovo stadio che la Roma aspetta dai tempi di Dino Viola. Non vediamo l'ora di posare la prima pietra". Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un video pubblicato sui social. Courtesy: Roberto Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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