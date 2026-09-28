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Parolin all'Onu: Cristiani perseguitati, la Santa Sede continuerà ad alzare la voce – Il video

28 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 28 settembre 2026 "Purtroppo, in molte parti del mondo i cristiani continuano a subire discriminazioni, violenze e vere e proprie persecuzioni semplicemente a causa della loro fede. Le chiese vengono attaccate, le comunità costrette a lasciare le proprie terre e le singole persone uccise o incarcerate. Nel condannare ogni forma di discriminazione religiosa, la Santa Sede alza la voce in difesa di questi fratelli e sorelle, non con spirito di parte, ma perché la difesa della libertà di una qualsiasi comunità rafforza la libertà di tutti". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il Cardinale Parolin all'81esima Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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