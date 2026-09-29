Augusto Rubei presenta 'La Strada': Messaggio di riscatto e speranza per i ragazzi delle periferie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2026 "Il libro in realtà ha un messaggio sociale molto forte, "La strada", perché nasce per dare voce al luogo da dove io vengo, alla borgata. Quindi nasce per dire ai ragazzi delle giovani periferie più remote di questo paese che ce la possono fare e che la vita e la strada, se la leggi dagli angoli giusti, ti consegna i suoi assi". Così Augusto Rubei, a margine della presentazione del suo libro 'La Strada'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev