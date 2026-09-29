Caso Regeni, Meloni: Chiudere canali con Egitto rischia di allontanarci da obiettivo verità – Il video

(Agenzia Vista) Praga, 29 settembre 2026 "Voglio ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta che è anche la nostra di verità e giustizia. Lo stato italiano parte civile nel processo, quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità sulla vicenda. La sentenza non è ancora passata in giudicato, quindi tutto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Posso dire che in questa ricerca di verità e giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali. Noi abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici con il Cairo, ho un po' il dubbio che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Praga con il primo ministro della Repubblica ceca Babis. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev