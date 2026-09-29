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L'endorsement di Babis a Meloni: Fondamentale che sia di nuovo Premier per il bene dell'Ue – Il video

29 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Praga, 29 settembre 2026 “L’Europa può cambiare, può cambiare molto bene l’anno prossimo perché ci sono delle elezioni importanti in Francia, in Spagna, in Polonia. E soprattutto è importante che la Premier vinca di nuovo le elezioni e sia di nuovo primo ministro, fondamentale che ci sia questa continuità per l’Europa”. L'endorsement del Premier della Repubblica Ceca Andrej Babiš a Meloni durante la sua visita a Praga. "Abbiamo parlato soprattutto di Europa, che deve essere competitiva per non fare la fine della caduta dell'Impero Romano". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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