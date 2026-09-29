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Meloni: Caro bollette? Spero anche altri diano una mano come per carburanti – Il video

29 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Praga, 29 settembre 2026 "Tutto quello che il governo fa è un appello per dare una mano alle famiglie e alle imprese» in questo contesto internazionale. Sono stata molto contenta dell'adesione prima di Eni, poi di Ip e di Q8 per l'attenzione avuta, oggi vedo che il tema si allarga alle bollette. Spero che gli attori sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. Sono soddisfatta e ringrazio tutti quelli che fanno uno sforzo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Praga con il primo ministro della Repubblica ceca Babis. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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