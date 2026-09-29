Ultime notizie CarovitaDelitto di GarlascoNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Metsola ricorda Berlusconi a 90 anni dalla nascita: Un europeista, difendeva valori con coraggio – Il video

29 Settembre 2026 - 22:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 “Ha saputo comprendere il desiderio degli italiani di essere rappresentati da chi crede nella dignità della persona, nella libertà, nella responsabilità, nella giustizia e nella solidarietà, da chi crede nell’Italia e nell’Europa. Difendere questi valori ha sempre richiesto coraggio”, lo ha detto la Presidente del Paramento Ue Roberta Metsoola alla commemorazione per i 90 anni dalla nascita di Berlusconi a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’accusa di Avs a Emanuele Filiberto: «Conferisce onori monarchici a pagamento e senza valore». Ma il principe nega: «Tutto falso»

2.

Elezioni Reggio Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci: eletto Roscioli. Meloni: «Battuto il campo larghissimo»

3.

Matilde Siracusano non fa sconti a Vannacci: «Mi ha spogliata con l’AI, lo denuncio. Un’alleanza con lui? Sarebbe un problema serio»

4.

Aldo Cazzullo contro Roberto Vannacci: «Il generale dovrebbe guardare la mia puntata sull’8 settembre. Dice delle inesattezze sulla Decima Mas»

5.

Berlusconi, ultimo ritrovo di familiari e amici a Villa Certosa (ormai venduta): da Fascina a Galliani, ecco chi festeggerà i 90 anni del Cav