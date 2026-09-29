Metsola ricorda Berlusconi a 90 anni dalla nascita: Un europeista, difendeva valori con coraggio – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 “Ha saputo comprendere il desiderio degli italiani di essere rappresentati da chi crede nella dignità della persona, nella libertà, nella responsabilità, nella giustizia e nella solidarietà, da chi crede nell’Italia e nell’Europa. Difendere questi valori ha sempre richiesto coraggio”, lo ha detto la Presidente del Paramento Ue Roberta Metsoola alla commemorazione per i 90 anni dalla nascita di Berlusconi a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev