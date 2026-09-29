Tajani all'intitolazione di edificio dell'Eurocamera a Sassoli: Guida super partes e persona perbene – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 "Il Governo porta un saluto deferente alla memoria di David, perché è stato un italiano che ha onorato il nostro Paese nel contesto europeo, essendo guida delle istituzioni senza mai essere una guida di parte". Così il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani all'intitolazione di un edificio dell'Eurocamera a David Sassoli. Not for sale Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev