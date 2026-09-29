Il 17enne di Trento con pistole e katane in casa che inneggiava ai terroristi «eroi bianchi», l’arresto e i telefoni con i tutorial per fare una bomba – Il video

Il ragazzo conservava nel telefono il video integrale della strage di Christchurch, in cui furono uccise 51 persone. Cosa pubblicava nei gruppi che inneggiavano al suprematismo bianco e i piani per un attacco

Diversi vessilli neonazisti e suprematisti, katane, machete, balestre, pistole e anche fogli con disegni e scritte suprematiste e un manuale per costruire bombe e ordigni artigianali. È ciò che aveva in casa un ragazzo di 17 anni in provincia di Trento, arrestato dalla Digos di Verona. Diceva che i terroristi bianchi erano “eroi” e sul telefono aveva il video integrale della strage di Christchurch in cui un suprematista, Brenton Terrant, nel 2019 fece saltare in aria due moschee uccidendo 51 persone e ferendone altre 40. Sul telefono c’erano anche dei messaggi in cui il ragazzo indicava l’autore del massacro come modello da imitare. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato (possesso di materiale con finalità terroristiche) ed è stato condotto al Centro di prima accoglienza per minori di Treviso.

Come hanno scoperto il 17enne che inneggiava ai suprematisti

Le indagini della Digos di Verona hanno avuto inizio nell’autunno del 2025, nell’ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, dove è stato individuato un utente «con marcata radicalizzazione ideologica e una significativa proiezione verso la violenza» spiegano gli inquirenti. Il giovane avrebbe pubblicato anche diversi contenuti di natura propagandistica e celebrativa del gruppo terroristico Atomwaffen Division, definendosi “Vice Capo” del gruppo Ffi-Fronte Fascista Italiano, e referente operativo per la selezione di aspiranti aderenti alla community.

Nei cellulari i manuali per costruire le bombe

Gli approfondimenti sui cellulari del 17enne hanno consentito di individuare altri contenuti: oltre a diverso materiale social di propaganda suprematista e neonazista sono stati acquisiti manuali per la fabbricazione di ordigni artigianali, un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni relative a sostanze chimiche aggressive, una guida operativa per il compimento di attentati terroristici con veicoli pesanti, un elenco dei veleni mortali, manuali sul maneggio di armi da fuoco e un documento con istruzioni e tecniche operative per il pedinamento, l’attacco e l’eliminazione di bersagli umani.

