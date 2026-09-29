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Von Der Leyen su intitolazione edificio Eurocamera a Sassoli: Sua eredità è unire l'Ue – Il video

29 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 "Per David non era soltanto un evento del passato. Era una responsabilità per il futuro. La nostra responsabilità di unire l'Europa. Questo è il dono che ha lasciato a tutti noi. L'idea che il nostro destino sia nelle nostre mani. Per usare le sue stesse parole: "La speranza siamo noi". Grazie David, grazie David per tutto ciò che hai fatto. E grazie a tutti voi per celebrare questo grande europeo. Viva l'Europa". Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen all'intitolazione di un edificio dell'Eurocamera a David Sassoli. Courtesy: Von Der Leyen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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