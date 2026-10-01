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Il Foglio, il M5s e la conferenza sugli Ufo a Palazzo Valentini

01 Ottobre 2026 - 07:57 Ettore Ambrosi
m5s daniele diaco conferenza ufo
m5s daniele diaco conferenza ufo
Il presidente del Centro Ufologico Nazionale: a noi si interessano anche leghisti e vannacciani
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Lunedì 28 settembre a Palazzo Valentini si è tenuta una conferenza a tema Ufo. Tra i partecipanti c’era il consigliere M5s Roma Daniele Diaco. Vladimiro Bibolotti, saggista, blogger del Fatto quotidiano e presidente emerito del Centro ufologico nazionale spiega al Foglio che «Diaco ha aperto il nostro incontro con grande partecipazione». Ma, avverte, «non dovreste attribuire l’interesse soltanto al Movimento, che pure si è mostrato sollecito. Alle nostre conferenze ultimamente è venuto anche il vice di Vannacci». Ovvero Massimiliano Simoni.

Il M5s e la conferenza sugli Ufo alla Camera

Ma anche Mario Borghezio e Marco Rizzo. Non solo: «È vicino a noi persino Musumeci. Il ministro, sì, che in passato presentò un’interrogazione parlamentare sugli oggetti volanti». La conferenza ha visto il racconto del Memorandum Twining e dei documenti del Pentagono. «Non vogliamo ridurre il tema a spettacolo, noi. Vogliamo che le democrazie siano in grado di affrontare dei dossier di intelligence senza tabù», dice Bibolotti. Perché «a noi prestava attenzione Andreotti». E i 5S? «Lasciateli in pace, però. Non sono solo loro e non se lo meritano». E conclude: «Noi non vogliamo convincere nessuno dell’esistenza degli extraterrestri».

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