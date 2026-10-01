Meloni inaugura il Salone Nautico di Genova, ma la sindaca Salis è esclusa dal taglio del nastro. Lo sgarbo che scatena la polemica

Il commento della prima cittadina, grande assente: «Se l'obiettivo era danneggiarmi non è riuscito, perché ora non si parlerà d'altro». La premier: «Dispiaciuta, mi hanno detto di un errore dell'organizzazione del Salone»

A margine dell’inaugurazione del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, la premier Giorgia Meloni è intervenuta sul caso Regeni, difendendo la linea di mantenimento dei canali con il Cairo: «Siamo di fronte a una sentenza non definitiva, con tre gradi di giudizio all’esito dei quali andrà dato seguito. Non ritengo che chiudere i rapporti diplomatici con l’Egitto aiuti a risolvere il problema, anzi crea maggiori difficoltà». Meloni ha poi ricordato che la riapertura dei rapporti non è stata opera del suo esecutivo, bensì del governo Gentiloni: «Forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare». Ma a tenere banco non sono le dichiarazioni della premier, bensì la grande assente: la sindaca di Genova Silvia Salis.

L’esclusione di Salis dal palco istituzionale: «Se l’obiettivo era danneggiarmi non è riuscito, perché ora non si parlerà d’altro»

L’inaugurazione della kermesse al Waterfront di Levante è stata contrassegnata da un vero e proprio scontro istituzionale. Al momento del taglio del nastro, accanto a Meloni, al presidente della Regione Liguria Marco Bucci e al presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, mancava infatti la sindaca di Genova, Silvia Salis, esclusa dal palco ufficiale. «Siamo in prestito alle istituzioni, non ci appartengono: noi rappresentiamo i cittadini. Se l’obiettivo era danneggiarmi non è riuscito, perché ora non si parlerà d’altro», ha commentato Salis. Un’esclusione definita «una vergogna per la città e la prima volta in 64 anni» dall’assessora comunale ai Servizi Sociali Cristina Lodi, che sui social ha attaccato duramente la premier e la giunta regionale.

Meloni: «Dispiaciuta per la sua assenza, ho chiesto mi hanno detto di un errore dell’organizzazione»

Da Palazzo Chigi è arrivata una nota che spiega come Giorgia Meloni sia rimasta sorpresa e dispiaciuta nel constatare, durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova, che Silvia Salis non fosse presente sul palco.

«Nel corso della cerimonia, Meloni ha infatti chiesto al presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, il motivo dell’assenza di Salis, apprendendo in quel momento che si era trattato di un errore dell’organizzazione del Salone», spiegano fonti di Palazzo Chigi.