Corsi di yoga e violenze sessuali: l’arresto del guru di una setta nella Bassa Val di Susa

Il 59enne è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato

Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. Dalle prime ore di oggi 1 ottobre i militari del Comando provinciale di Torino stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. È ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le indagini

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all’interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali. Oltre all’uomo di 59 anni arrestato ci sono altre persone indagate. L’operazione, in corso dalle prime ore di oggi, è stata ribattezzata ‘Asmodeo’. Secondo il libro biblico di Tobia è il nome del demonio che negava a Sara, figlia di Raguele, di vivere in matrimonio, arrivando a uccidere fin nelle prime notti sette mariti. Asmodeo venne ridotto all’impotenza dal giovane Tobia, ottavo marito, che mise in pratica i consigli dell’angelo Raffaele.

Corsi di yoga e violenza sessuale

Le indagini hanno permesso di documentare come l’uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone con vulnerabilità ospitandole all’interno di una comunità residenziale da lui gestita. Dove si consumavano violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.