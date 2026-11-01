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Terrore in Florida, jet privato precipita in picchiata su una strada ed esplode – I video

01 Novembre 2026 - 21:38 Ettore Ambrosi
Il Learjet 60 ha perso quota all'improvviso andandosi a schiantare sull'asfalto. Detriti in fiamme e voragine sulla carreggiata. Accertamenti in corso
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Un jet privato è precipitato nel pomeriggio di domenica a Greenacres, nella contea di Palm Beach, in Florida, schiantandosi quasi verticalmente su una strada e provocando un violento incendio. Il velivolo, un Learjet 60 decollato da Austin, in Texas, avrebbe improvvisamente perso quota mentre sorvolava l’area di West Palm Beach, prima di impattare sull’asfalto lungo la South Military Trail. La dinamica è stata ripresa dalle telecamere installate a bordo di alcune automobili, che mostrano l’aereo schiantarsi verso il suolo.

I detriti del jet in fiamme

La violenza dell’impatto ha provocato una voragine nell’asfalto e diversi detriti del velivolo hanno preso fuoco. In alcuni video diffusi sui social si vedono roghi e frammenti dell’aereo in fiamme sparsi nell’area dello schianto. Al momento non è noto quante persone si trovassero a bordo, né se l’incidente abbia provocato morti o feriti. Restano da chiarire anche le cause dell’improvvisa perdita di quota che ha preceduto lo schianto.

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