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Al Senato convegno Deloitte 'La sfida demografica', crescono risorse ma serve educazione finanziaria – Il video

02 Novembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2026 Nei primi sei mesi del 2026 le risorse destinate alle prestazioni della previdenza complementare hanno raggiunto quota 273,2 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,3% rispetto alla fine del 2025, con quasi 11 milioni di iscritti. Tuttavia, la partecipazione resta disomogenea, penalizzando in particolare i giovani under 35 (20,8%) e le donne (38,8%). È il quadro tracciato al Senato della Repubblica, nella Sala Zuccari, in occasione del convegno «La sfida demografica. Ripensare Welfare e pensioni sostenibili per le future generazioni», promosso per presentare il rapporto elaborato dal Gruppo Tecnico “Welfare del Futuro” con il supporto di Deloitte e Mefop. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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