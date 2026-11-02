Elicottero precipitato in Bosnia, Crosetto a Ciampino accoglie salme dei quattro militari caduti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2026 Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha reso omaggio all’aeroporto militare di Ciampino ai quattro militari italiani morti il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina, quando il loro elicottero è precipitato durante un volo di addestramento nell’ambito dell’operazione Althea. Con lui hanno accolto i feretri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, insieme ai familiari delle vittime e ai vertici militari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev