Elicottero precipitato in Bosnia, Mattarella accoglie a Ciampino salme dei quattro militari caduti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2026 “Ho appreso con profonda commozione la notizia del decesso dei militari occorso nel tragico incidente elicotteristico in teatro operativo bosniaco nell’ambito dell’operazione Althea”. Lo aveva scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, subito dopo la notizia. Oggi, lunedì 02 novembre 2026, il Capo dello Stato ha accolto all’aeroporto militare di Ciampino le salme dei quattro militari italiani morti il 29 ottobre in Bosnia, quando il loro elicottero è precipitato. Mattarella ha reso omaggio ai caduti e ha incontrato i familiari delle vittime. Erano presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev