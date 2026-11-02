Ultime notizie Formula 1HackerIncidenti ferroviariLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Elicottero precipitato in Bosnia, Mattarella accoglie a Ciampino salme dei quattro militari caduti – Il video

02 Novembre 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2026 “Ho appreso con profonda commozione la notizia del decesso dei militari occorso nel tragico incidente elicotteristico in teatro operativo bosniaco nell’ambito dell’operazione Althea”. Lo aveva scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, subito dopo la notizia. Oggi, lunedì 02 novembre 2026, il Capo dello Stato ha accolto all’aeroporto militare di Ciampino le salme dei quattro militari italiani morti il 29 ottobre in Bosnia, quando il loro elicottero è precipitato. Mattarella ha reso omaggio ai caduti e ha incontrato i familiari delle vittime. Erano presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Futuro nazionale fa il pieno di donazioni: 560mila euro in 9 mesi per il partito di Vannacci. Boom di fondi a settembre: chi sono i donatori

2.

San Siro diventa un caso elettorale: i candidati alla poltrona di sindaco di Milano riaprono la partita sulla demolizione del Meazza

3.

Più soldi a scuola e sanità tagliando le spese militari? Perché i fondi per la difesa non si possono spostare

4.

Mamdani canta Bella Ciao e Gualtieri lo interrompe, il video per promuovere opera lirica a New York – Il video

5.

Caso Siher, Gratteri: «Meloni ha parlato prima di leggere. Gli attacchi ai giudici? Non hanno metabolizzato la sconfitta al referendum» – Il video