Elicottero precipitato in Bosnia, Meloni a Ciampino accoglie le salme dei quattro militari – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata all’aeroporto militare di Ciampino per accogliere le salme dei quattro militari italiani morti nell’incidente dell’elicottero precipitato in Bosnia-Erzegovina durante un volo di addestramento. Con lei c’erano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, insieme ai familiari delle vittime, ai vertici militari e alle autorità civili. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev