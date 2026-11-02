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Elicottero precipitato in Bosnia, Meloni a Ciampino accoglie le salme dei quattro militari – Il video

02 Novembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata all’aeroporto militare di Ciampino per accogliere le salme dei quattro militari italiani morti nell’incidente dell’elicottero precipitato in Bosnia-Erzegovina durante un volo di addestramento. Con lei c’erano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, insieme ai familiari delle vittime, ai vertici militari e alle autorità civili. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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