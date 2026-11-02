Ultime notizie Formula 1HackerIncidenti ferroviariLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Giani in costume da Halloween ad Albiano Magra: La manifestazione più bella della Toscana – Il video

02 Novembre 2026 - 20:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Firenze, 31 ottobre 2026 "Albiano Magra, qua nel comune di Aulla, il borgo di Albiano, con Firenze dal 1403, in realtà è un borgo storico che con Caprigliola ha sempre fatto la porta della nostra Lunigiana , si è sviluppato da sei anni l'Halloween più bello della Toscana". Lo ha detto Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana in un video pubblicato sui social Courtesy: Eugenio Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Futuro nazionale fa il pieno di donazioni: 560mila euro in 9 mesi per il partito di Vannacci. Boom di fondi a settembre: chi sono i donatori

2.

San Siro diventa un caso elettorale: i candidati alla poltrona di sindaco di Milano riaprono la partita sulla demolizione del Meazza

3.

Più soldi a scuola e sanità tagliando le spese militari? Perché i fondi per la difesa non si possono spostare

4.

Mamdani canta Bella Ciao e Gualtieri lo interrompe, il video per promuovere opera lirica a New York – Il video

5.

Caso Siher, Gratteri: «Meloni ha parlato prima di leggere. Gli attacchi ai giudici? Non hanno metabolizzato la sconfitta al referendum» – Il video