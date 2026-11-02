Giani in costume da Halloween ad Albiano Magra: La manifestazione più bella della Toscana – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 31 ottobre 2026 "Albiano Magra, qua nel comune di Aulla, il borgo di Albiano, con Firenze dal 1403, in realtà è un borgo storico che con Caprigliola ha sempre fatto la porta della nostra Lunigiana , si è sviluppato da sei anni l'Halloween più bello della Toscana". Lo ha detto Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana in un video pubblicato sui social Courtesy: Eugenio Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev