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Oltre 1580 bombe e 44 missili lanciati dall'esercito russo in Ucraina in una settimana – Il video

02 Novembre 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 02 novembre 2026 L'esercito russo ha colpito impianti energetici in quattro regioni ucraine: Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Zhytomyr e Khmelnytskyi. Continuano anche i grandi attacchi contro altre infrastrutture critiche del Paese. Solo questa settimana la Russia ha lanciato sull’Ucraina 1.940 droni d’attacco, oltre 1.580 bombe aeree guidate e 44 missili di vario tipo, 36 dei quali balistici. Questo secondo quanto scrive il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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