Sanchez: Vannacci dice di instaurare patriarcato mediterraneo, discorsi che banalizzano odio – Il video

(Agenzia Vista) Barcellona, Spagna, 02 novembre 2026 "Vannacci in Italia proclama che deve volversi a instaurare, e cito testualmente, il "patriarcato mediterraneo", come se il patriarcato mediterraneo non fosse uguale ad altri patriarcati in lungo e in largo del mondo". Lo ha detto il Primo Ministro Pedro Sanchez durante il suo discorso a World in Progress a Barcellona. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev