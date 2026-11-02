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Sanchez: Vannacci dice di instaurare patriarcato mediterraneo, discorsi che banalizzano odio – Il video

02 Novembre 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Barcellona, Spagna, 02 novembre 2026 "Vannacci in Italia proclama che deve volversi a instaurare, e cito testualmente, il "patriarcato mediterraneo", come se il patriarcato mediterraneo non fosse uguale ad altri patriarcati in lungo e in largo del mondo". Lo ha detto il Primo Ministro Pedro Sanchez durante il suo discorso a World in Progress a Barcellona. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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