Stefani su allarme bomba nelle scuole venete: Studenti hanno diritto di sentire scuola luogo sicuro – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 02 novembre 2026 “Non è tollerabile che, ancora una volta in pochi giorni, si registrino allarmi bomba nelle scuole accompagnati per di più da gravi minacce, come avvenuto oggi anche in alcuni istituti veneti. Siamo di fronte all’attività di veri irresponsabili che utilizzano la posta elettronica per seminare panico non solo tra gli studenti e i docenti ma anche le famiglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani dopo gli allarmi bomba arrivati oggi in diverse scuole Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev