Ultime notizie Formula 1HackerIncidenti ferroviariLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Stefani su allarme bomba nelle scuole venete: Studenti hanno diritto di sentire scuola luogo sicuro – Il video

02 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Venezia, 02 novembre 2026 “Non è tollerabile che, ancora una volta in pochi giorni, si registrino allarmi bomba nelle scuole accompagnati per di più da gravi minacce, come avvenuto oggi anche in alcuni istituti veneti. Siamo di fronte all’attività di veri irresponsabili che utilizzano la posta elettronica per seminare panico non solo tra gli studenti e i docenti ma anche le famiglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani dopo gli allarmi bomba arrivati oggi in diverse scuole Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Futuro nazionale fa il pieno di donazioni: 560mila euro in 9 mesi per il partito di Vannacci. Boom di fondi a settembre: chi sono i donatori

2.

San Siro diventa un caso elettorale: i candidati alla poltrona di sindaco di Milano riaprono la partita sulla demolizione del Meazza

3.

Più soldi a scuola e sanità tagliando le spese militari? Perché i fondi per la difesa non si possono spostare

4.

Mamdani canta Bella Ciao e Gualtieri lo interrompe, il video per promuovere opera lirica a New York – Il video

5.

Caso Siher, Gratteri: «Meloni ha parlato prima di leggere. Gli attacchi ai giudici? Non hanno metabolizzato la sconfitta al referendum» – Il video