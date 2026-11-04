4 novembre, Crosetto a Firenze: Mattarella testimonia vincolo tra istituzioni, Forze Armate e popolo – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 04 novembre 2026 Signor Presidente della Repubblica, desidero rivolgerle il mio più deferente saluto ed esprimere la più sincera gratitudine per la sua presenza, che conferisce a questa giornata un significato di particolare solennità e testimonia ancora una volta il vincolo profondo che unisce le istituzioni repubblicane, le Forze Armate e il popolo italiano”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla cerimonia di Firenze per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev