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4 novembre, Crosetto a Firenze: Mattarella testimonia vincolo tra istituzioni, Forze Armate e popolo – Il video

04 Novembre 2026 - 23:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Firenze, 04 novembre 2026 Signor Presidente della Repubblica, desidero rivolgerle il mio più deferente saluto ed esprimere la più sincera gratitudine per la sua presenza, che conferisce a questa giornata un significato di particolare solennità e testimonia ancora una volta il vincolo profondo che unisce le istituzioni repubblicane, le Forze Armate e il popolo italiano”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla cerimonia di Firenze per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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