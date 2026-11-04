4 novembre, Mattarella a Firenze consegna medaglia al valore a madre caduto, Crosetto l'abbraccia – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 04 novembre 2026 Durante la cerimonia del 4 Novembre a Firenze, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato la medaglia d’oro al valor militare alla memoria del caporal maggiore scelto paracadutista David Tobini, caduto in Afghanistan nel 2011. Il riconoscimento è dedicato idealmente a tutti i militari delle Forze Armate, di ogni grado, caduti e feriti in qualunque luogo e circostanza in cui l’Italia è stata chiamata a operare. La medaglia è stata ritirata dalla madre del militare, Annarita Lomastro, accompagnata dal figlio Giorgio e dal colonnello Lorenzo Ballin, all’epoca comandante di compagnia di Tobini. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha abbracciato la madre del caduto. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev