Bob Dylan e papa Leone, l’incontro in Vaticano con il fan Prevost che lo aveva già citato in un libro: cosa gli ha regalato
November 4, 2026
Perché il Papa aveva già citato Dylan
Leone XIV aveva infatti già usato le parole di Dylan, nel luglio 2026. Firmando la prefazione di Disarmata e disarmante. La pace è un dono, volume della Libreria editrice vaticana curato dal giornalista Alessandro Banfi, aveva ripreso un testo rivolto alla bomba atomica per lanciare un monito contro il riarmo globale: «Ti odio perché ti ha fatto l’uomo e l’uomo ti possiede e l’uomo ti maneggia». I versi appartengono a Go Away You Bomb, brano di protesta scritto nel 1963, in piena Guerra Fredda. La canzone non è mai stata incisa né pubblicata negli album, e il manoscritto è rimasto inedito fino al ritrovamento nel 2013.
Il Rough and Rowdy Ways Tour in Italia
Dylan, 85 anni e premio Nobel per la Letteratura, è in Italia con il Rough and Rowdy Ways Tour. La tappa romana è al Palazzo dello Sport, mentre le altre date toccano Milano e Bologna. Questi concerti sono noti anche per il divieto di riprese con gli smartphone.
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Non è il primo incontro di Dylan con un Papa
Il cantautore aveva già incontrato un Pontefice nel 1997. Era stato invitato a esibirsi al XXIII Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna, davanti a Giovanni Paolo II e a circa 300mila giovani. Dopo tre classici, tra cui Knockin’ on Heaven’s Door, Dylan si tolse il cappello da cowboy, salì i gradini del palco papale e strinse la mano a Wojtyla scambiando qualche parola. Nel suo discorso il Papa polacco citò Blowin’ in the Wind: «Tu mi chiedi: quante strade deve percorrere un uomo prima di poterlo chiamare uomo?». E rispose: «Una sola. C’è solo una strada per l’uomo, ed è quella di Gesù Cristo».