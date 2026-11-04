Conte: Dalle piazze al voto negli Stati Uniti, sale la protesta contro le guerre e il riarmo VERT – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 "Dalle piazze italiane e piazze europee, sino al voto negli Stati Uniti si leva forte la protesta contro le guerre, contro il riarmo, contro i rincari che ne conseguono e il voto segnala la voglia, la pretesa di maggiore sicurezza sociale". Lo ha detto in un punto stampa fuori Montecitorio, il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev