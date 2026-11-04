Mattarella arriva all'Altare della Patria per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Altare della Patria, a Roma, per la cerimonia della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Ad attenderlo il ministro della Difesa Guido Crosetto, le più alte cariche dello Stato e i vertici della Difesa. Il Capo dello Stato ha poi deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev