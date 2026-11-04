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Midterm Usa, Fratoianni: Tracollo di Trump splendida notizia, anche la destra italiana può perdere – Il video

04 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 “Il tracollo di Donald Trump è una splendida notizia per il mondo intero, un voto contro la guerra, contro la disuguaglianza, contro il caro vita. È un voto che dobbiamo guardare con grande attenzione”. Così Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, commenta l’esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. “Anche la destra italiana può perdere”, ha aggiunto Fratoianni. “Vinciamo le elezioni con un’alternativa per il Paese”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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