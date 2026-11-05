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Mattarella: Chi nasce nel Mezzogiorno possa scegliere liberamente di restarvi – Il video

05 Novembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Napoli, 05 novembre 2026 “Chi nasce nel Mezzogiorno possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienze altrove e possa allora aggiungersi chi viene da fuori per arrivare nel Mezzogiorno”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Napoli, nel Complesso Monumentale Donnaregina, all’incontro “Sud Vivo, 20 anni con il Sud”, organizzato per il ventesimo anniversario della Fondazione con il Sud. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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